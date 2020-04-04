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Вода в реке Бык неожиданно изменила цвет- фото

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61420
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  • Река Бык в Кишиневе стала чище
  • Река Бык в Кишиневе стала чище
  • Река Бык в Кишиневе стала чище
  • Река Бык в Кишиневе стала чище
  • Река Бык в Кишиневе стала чище
  • Река Бык в Кишиневе стала чище
  • Река Бык в Кишиневе стала чище
  • Река Бык в Кишиневе стала чище
  • Река Бык в Кишиневе стала чище
  • Река Бык в Кишиневе стала чище
  • Река Бык в Кишиневе стала чище
© Sputnik / Сергей Цуркану
Река Бык в Кишиневе стала чище
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200404/29769345/Voda-v-reke-Byk-neozhidanno-izmenila-tsvet--foto.html

Корреспондент Sputnik Молдова случайно обратил внимание, что главная кишиневская река стала чище. Похоже, что экологическая ситуация здесь немного улучшилась.

Вода в реке Бык стала намного прозрачнее в последнее время. Это заметил корреспондент Sputnik Молдова. Очевидно, это связано с приостановкой работы многих предприятий на период карантина из-за вспышки коронавирусной инфекции. Соответственно уменьшились сбросы в воду.

"Увидел, как плавают утки. Даже ондатра пробежала. С детства не видел здесь такой чистоты", - отметил автор фото. Но возле предприятия "Электромашина" вода проходит по грязным пластиковым трубам.

На берегу замечена группа лиц без определенного места жительства, распивающих спиртные напитки. Видимо о режиме карантина они еще не слышали.



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Река Бык в Кишиневе стала чище
Вода в реке Бык неожиданно изменила цвет- фото
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