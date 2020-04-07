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В правильном месте в правильное время: люди на фоне граффити и рекламы

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© AFP 2019 / Cindy Ord/Getty Images
Мужчина напротив стрит-арта в Нью-Йорке .
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200407/29799939/goroda-liudi-graffiti.html

Это вам не селфи и прочие фотоподелки, которыми сейчас не балуется только ленивый, а нечто совершенно иное.

Для таких кадров нужен опытный глаз мастера, чтобы соединить повседневную жизнь с урбанистической графикой вертикальных поверхностей.

И получить, в самых лучших снимках, "добавочную стоимость" - неожиданный эффект, порождающий изумление, улыбку, восхищение.

Итак, города мира, их жители и художественная среда, с которой сосуществуют люди планеты. Так было до кризиса, так есть в самый его разгар, так будет после того, как беда уйдет. 

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