В правильном месте в правильное время: люди на фоне граффити и рекламы

Для таких кадров нужен опытный глаз мастера, чтобы соединить повседневную жизнь с урбанистической графикой вертикальных поверхностей.
И получить, в самых лучших снимках, "добавочную стоимость" - неожиданный эффект, порождающий изумление, улыбку, восхищение.
Итак, города мира, их жители и художественная среда, с которой сосуществуют люди планеты. Так было до кризиса, так есть в самый его разгар, так будет после того, как беда уйдет.
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