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Лесные пожары в Чернобыльской зоне: произошел ли скачок уровня радиации

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© AP Photo / Yaroslav Yemelianenko
Лесной пожар в Чернобыльской зоне.
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200407/29801763/cernobyl-pojar-radiatsia-photo.html

Верховое возгорание леса возникло в зоне отчуждения и безусловного отселения вблизи сел Владимировка и Раговка Котовского лесничества.

Огонь охватил две территории, площадью 20 гектаров и 5 гектаров.

Пожарным пришлось приложить большие усилия и потребовались не менее трех дней, чтобы локализовать очаги.

Разгул огненной стихии стал результатом безответственности 27-летнего жителя села Раговка, который ради забавы в трех местах поджег мусор и траву. После этого огонь ветром перекинуло дальше, и он уже не смог справиться с ним.

Украинские власти заявили, что радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений, хотя ранее СМИ сообщали о повышенной радиации.

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Лесной пожар в Чернобыльской зоне.
Лесные пожары в Чернобыльской зоне: произошел ли скачок уровня радиации
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