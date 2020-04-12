Сто дней, изменивших мир, - в фотографиях

Смотрите в фотоленте Sputnik, как менялся мир и что происходило в течение ста дней в разных городах и странах.

Самые значимые события последних месяцев - в хронологическом порядке:

31 декабря - китайские власти сообщили, что в Ухане вспышка неизвестной пневмонии, и призвали не паниковать. Роспотребнадзор предупредил россиян о неизвестном вирусе.

2 января - российские регионы начали усиливать санитарный контроль на китайской границе.

5 января - первое заражение вне Китая, в Сингапуре.

9 января - китайские власти заявили, что причиной вспышки пневмонии в Ухани стал новый вид коронавируса.

22 января - Ухань закрыт на карантин.

11 февраля - вирусу было присвоено название COVID-19.

4 марта – первое заражение в России.

10 и 12 марта - Италия ввела всеобщий карантин.

11 марта – ВОЗ объявила вспышку пандемией.

Люди в панике скупают продукты.

24 марта - Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке.

25 марта - люди постепенно переходят на удаленный режим работы.

25 марта - Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России.

25 марта – Владимир Путин объявил о нерабочей неделе. Закрываются все магазины, за исключением продуктовых.

27 марта - В Нью-Йорке устанавливают холодильники для тел погибших.

Жесткие наказания за нарушение режима самоизоляции по всему миру.

Люди соблюдают социальную дистанцию даже в храмах.

30 марта - Россия полностью закрыла границы.

30 марта - режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы.

2 апреля - число зараженных превысило миллион.

Королева Елизавета II обратилась к народу.

Испания догнала и перегнала Италию по количеству зараженных коронавирусом, став главным очагом пандемии в Европе.

8 апреля - после подавления вспышки открыли Ухань.

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