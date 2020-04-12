Сто дней, изменивших мир, - в фотографиях

Самые значимые события последних месяцев - в хронологическом порядке:
31 декабря - китайские власти сообщили, что в Ухане вспышка неизвестной пневмонии, и призвали не паниковать. Роспотребнадзор предупредил россиян о неизвестном вирусе.
2 января - российские регионы начали усиливать санитарный контроль на китайской границе.
5 января - первое заражение вне Китая, в Сингапуре.
9 января - китайские власти заявили, что причиной вспышки пневмонии в Ухани стал новый вид коронавируса.
22 января - Ухань закрыт на карантин.
11 февраля - вирусу было присвоено название COVID-19.
4 марта – первое заражение в России.
10 и 12 марта - Италия ввела всеобщий карантин.
11 марта – ВОЗ объявила вспышку пандемией.
Люди в панике скупают продукты.
24 марта - Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке.
25 марта - люди постепенно переходят на удаленный режим работы.
25 марта - Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России.
25 марта – Владимир Путин объявил о нерабочей неделе. Закрываются все магазины, за исключением продуктовых.
27 марта - В Нью-Йорке устанавливают холодильники для тел погибших.
Жесткие наказания за нарушение режима самоизоляции по всему миру.
Люди соблюдают социальную дистанцию даже в храмах.
30 марта - Россия полностью закрыла границы.
30 марта - режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы.
2 апреля - число зараженных превысило миллион.
Королева Елизавета II обратилась к народу.
Испания догнала и перегнала Италию по количеству зараженных коронавирусом, став главным очагом пандемии в Европе.
8 апреля - после подавления вспышки открыли Ухань.
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