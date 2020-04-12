Населенные пункты в Молдове, закрытые на карантин - фото

На карантин в Молдове закрыты муниципий Сорока, город Штефан-Водэ и села Карагасаны и Талмаза Штефан-Водского района - смотрите фото.

Для обеспечения порядка и контроля за соблюдением мер, предписанных властями в период карантина, задействованы сотрудники министерства внутренних дел и Миноброны республики.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. Всего в стране - тысяча 560 случаев заболевания COVID-19. Зарегистрировано 94 выздоровевших и 30 смертей пациентов с коронавирусом.

Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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