Сошествие Благодатного огня в разгар пандемии: чудо без зрителей

Впервые за долгие годы предпасхальная церемония в главной святыне христианского мира прошла в закрытом режиме.

Многие даже сомневались, свершится ли на этот раз таинство в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. Но нет, Бог был милостив!

Иерусалимский патриарх трижды обошел крестным ходом Кувуклию — часовню над гробом Христа, а затем зашел внутрь и помолился о схождении огня.

После того, как Священное пламя затеплилось, Феофил III вынес его служителям Греческой церкви и представителям других конфессий, владеющих храмом Гроба Господня.

Затем Благодатный огонь был доставлен к Яффским воротам Старого города, где его раздали дипломатам из стран, в которых значительная часть населения исповедует православие.

В Молдову он прибудет, ориентировочно, между 19.30 и 20.00.

Подробности церемонии в Иерусалиме - в нашей фотоленте.

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