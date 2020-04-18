Сошествие Благодатного огня в разгар пандемии: чудо без зрителей

Многие даже сомневались, свершится ли на этот раз таинство в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. Но нет, Бог был милостив!
Иерусалимский патриарх трижды обошел крестным ходом Кувуклию — часовню над гробом Христа, а затем зашел внутрь и помолился о схождении огня.
После того, как Священное пламя затеплилось, Феофил III вынес его служителям Греческой церкви и представителям других конфессий, владеющих храмом Гроба Господня.
Затем Благодатный огонь был доставлен к Яффским воротам Старого города, где его раздали дипломатам из стран, в которых значительная часть населения исповедует православие.
В Молдову он прибудет, ориентировочно, между 19.30 и 20.00.
Подробности церемонии в Иерусалиме - в нашей фотоленте.
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