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Сошествие Благодатного огня в разгар пандемии: чудо без зрителей

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  • Армянские священнослужители в лицевых масках и перчатках идут к церкви Гроба Господня, которую многие христиане традиционно считают местом распятия и погребения Иисуса Христа, в старом городе Иерусалима после того, как традиционная церемония Святого Огня была отменена на фоне коронавируса,
  • Священнослужители присутствуют на церемонии Святого Огня, которая отмечается без толпы из-за ограничений, связанных с коронавирусной болезнью, у церкви Рождества Христова в Вифлееме
  • Православный христианский священнослужитель держит свечи в руках после церемонии Священного Огня рядом с Церковью Гроба Господня в Старом городе Иерусалима в разгар вспышки коронавирусной болезни
  • Глава греческой православной церкви в Вифлееме епископ Феофилактос получает свечу, зажженную от Святого Огня возле церкви Рождества Христова, поскольку эта церемония празднуется без толпы из-за ограничений на коронавирусную болезнь
  • Греческие православные священники держат зажженные свечи от Благодатного Огня в храме Гроба Господня.
  • Армянский священник передает Огонь, зажженный в храме Гроба Господня, верующему.
  • Мужчина в защитной маске держит свечи, зажженные от Святого Огня в храме Гроба Господня
  • Люди зажигают свечи, когда празднуют прибытие Святого огня у церкви Рождества Христова
  • Православные верующие держат подсвечники с огнем, прогуливаясь по Старому городу Иерусалима после того, как в храме Гроба Господня произошла церемония освящения во время вспышки коронавирусной болезни
  • Свет от света, да скроется тьма!
  • Православный священник держит святой огонь, который передадут в православные страны.
© AP Photo / Ariel Schalit
Священнослужители в лицевых масках и перчатках идут к Храму Гроба Господня, которую многие христиане традиционно считают местом распятия и погребения Иисуса Христа, в старом городе Иерусалима после того, как традиционная церемония сошествия Благодатного Огня была отменена на фоне коронавируса.
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200418/29934861/soshestvie-blagodatnogo-ognya-v-razgar-pandemii-tainstvo-bez-palomnikov.html

Впервые за долгие годы предпасхальная церемония в главной святыне христианского мира прошла в закрытом режиме.

Многие даже сомневались, свершится ли на этот раз таинство в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. Но нет, Бог был милостив! 

Храм Гроба Господня перед схождением Благодатного огня.
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
Благодатный огонь сошел в Храме Гроба Господня в Иерусалиме - фото, видео

Иерусалимский патриарх трижды обошел крестным ходом Кувуклию — часовню над гробом Христа, а затем зашел внутрь и помолился о схождении огня.

После того, как Священное пламя затеплилось, Феофил III вынес его служителям Греческой церкви и представителям других конфессий, владеющих храмом Гроба Господня.

Затем Благодатный огонь был доставлен к Яффским воротам Старого города, где его раздали дипломатам из стран, в которых значительная часть населения исповедует православие. 

В Молдову он прибудет, ориентировочно, между 19.30 и 20.00.

Подробности церемонии в Иерусалиме - в нашей фотоленте.

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Православный христианский священнослужитель держит свечи в руках после церемонии Священного Огня рядом с Церковью Гроба Господня в Старом городе Иерусалима в разгар вспышки коронавирусной болезни
Сошествие Благодатного огня в разгар пандемии: чудо без зрителей
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