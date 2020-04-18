Благодатный огонь: уже на земле Молдовы

Благодатный огонь, который считается одной из самых значимых христианских святынь, прибыл в Кишинев в восемнадцатый раз. Пандемия коронавируса и чрезвычайное положение в Молдове внесли свои коррективы в праздничную традицию - пасхальные службы пройдут без участия прихожан, а традиционного освящения куличей возле храмов не будет.
Молдавскую делегацию, которая отправилась за Благодатным огнем, возглавил митрополит Владимир. Из соображений безопасности делегациям запрещено было покидать самолет, и частицу пламенной святыни подвезли прямо к трапу.
В Кишиневе святыню встречали представители руководства страны во главе с президентом РМ Игорем Додоном.
Благодатный огонь прибыл в кафедральный собор Кишинева, откуда частицы огня развезут по епархиям.
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