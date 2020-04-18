00:18 19 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.27
  • USD17.72
  • RUB0.24
  • RON3.98
  • UAH0.65
Поиск
Фото

Благодатный огонь: уже на земле Молдовы

Получить короткую ссылку
32931
Новости
Все новости
Все новости
  • Благодатный огонь прибыл в Молдову
  • Благодатный огонь прибыл в Молдову
  • Благодатный огонь прибыл в Молдову
  • Благодатный огонь прибыл в Молдову
  • Благодатный огонь прибыл в Молдову
  • Благодатный огонь прибыл в Молдову
  • Благодатный огонь-2020 начал свое распространение.
  • Благодатный огонь прибыл в Молдову
  • Благодатный огонь прибыл в Молдову
  • Благодатный огонь прибыл в Молдову
  • Шествие по земле Молдовы начинается.
© Photo : Miroslav Rotari.
Самолет приземлился в Международном аэропорту Кишинева.
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200418/29938462/blagodatnyy-ogon-uzhe-na-zemle-moldovy.html

Святыню, сошедшую в Иерусалиме в Храме Гроба Господня, где в этом году не было паломников, привезли в Кишинев с соблюдением мер безопасности карантинного периода.

Благодатный огонь, который считается одной из самых значимых христианских святынь, прибыл в Кишинев в восемнадцатый раз. Пандемия коронавируса и чрезвычайное положение в Молдове внесли свои коррективы в праздничную традицию - пасхальные службы пройдут без участия прихожан, а традиционного освящения куличей возле храмов не будет.

Православный христианский священнослужитель держит свечи в руках после церемонии Священного Огня рядом с Церковью Гроба Господня в Старом городе Иерусалима в разгар вспышки коронавирусной болезни
© REUTERS / AMMAR AWAD
Сошествие Благодатного огня в разгар пандемии: чудо без зрителей
11

Молдавскую делегацию, которая отправилась за Благодатным огнем, возглавил митрополит Владимир. Из соображений безопасности делегациям запрещено было покидать самолет, и частицу пламенной святыни подвезли прямо к трапу.

В Кишиневе святыню встречали представители руководства страны во главе с президентом РМ Игорем Додоном.

Благодатный огонь прибыл в кафедральный собор Кишинева, откуда частицы огня развезут по епархиям.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Благодатный огонь сошел в Храме Гроба Господня в Иерусалиме - фото, видео


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists
Пресс-центр
Мультимедиа
Благодатный огонь прибыл в Молдову.
Благодатный огонь: уже на земле Молдовы
Росатом наладит производство клапанов для аппаратов ИВЛ
Росатом наладит производство клапанов для аппаратов ИВЛ
Пасхальные ярмарки в Кишиневе
Пасхальные ярмарки в Кишиневе — точные адреса

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться