Благодатный огонь: уже на земле Молдовы

Святыню, сошедшую в Иерусалиме в Храме Гроба Господня, где в этом году не было паломников, привезли в Кишинев с соблюдением мер безопасности карантинного периода.

Благодатный огонь, который считается одной из самых значимых христианских святынь, прибыл в Кишинев в восемнадцатый раз. Пандемия коронавируса и чрезвычайное положение в Молдове внесли свои коррективы в праздничную традицию - пасхальные службы пройдут без участия прихожан, а традиционного освящения куличей возле храмов не будет.

Молдавскую делегацию, которая отправилась за Благодатным огнем, возглавил митрополит Владимир. Из соображений безопасности делегациям запрещено было покидать самолет, и частицу пламенной святыни подвезли прямо к трапу.

В Кишиневе святыню встречали представители руководства страны во главе с президентом РМ Игорем Додоном.

Благодатный огонь прибыл в кафедральный собор Кишинева, откуда частицы огня развезут по епархиям.

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