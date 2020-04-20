На крыльях помощи: Москва и Пекин начали гуманитарную акцию с Молдовы - фото

Ранее власти Молдовы обратились к России с просьбой оказать содействие в доставке необходимой партии груза из Китая. В воскресенье вечером на борту огромного воздушного судна ( Ан-124 "Руслан") в Кишинев был доставлен груз медицинских принадлежностей.
Президент страны Игорь Додон поблагодарил руководство Российской Федерации и Китая за оказанную помощь.
Груз включает более 80 тысяч тестов по выявлению вируса Covid-19 более 80 тысяч наборов второго компонента для тестирования, свыше 280 тысяч респираторов KN-95, более 600 тысяч пар медицинских перчаток, 50 тысяч всасывающих трубок, тысячи защитных экранов и очков, комбинезонов, инфракрасных термометров и других предметов защиты.
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