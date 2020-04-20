На крыльях помощи: Москва и Пекин начали гуманитарную акцию с Молдовы - фото

Борт ВКС России доставил в Молдову в воскресенье вечером гуманитарную помощь из Китая, это первая совместная акция Москвы и Пекина по борьбе с распространением коронавируса. Смотрите на фото, как это было.

Ранее власти Молдовы обратились к России с просьбой оказать содействие в доставке необходимой партии груза из Китая. В воскресенье вечером на борту огромного воздушного судна ( Ан-124 "Руслан") в Кишинев был доставлен груз медицинских принадлежностей.

Президент страны Игорь Додон поблагодарил руководство Российской Федерации и Китая за оказанную помощь.

Груз включает более 80 тысяч тестов по выявлению вируса Covid-19 более 80 тысяч наборов второго компонента для тестирования, свыше 280 тысяч респираторов KN-95, более 600 тысяч пар медицинских перчаток, 50 тысяч всасывающих трубок, тысячи защитных экранов и очков, комбинезонов, инфракрасных термометров и других предметов защиты.

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