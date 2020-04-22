22:59 22 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.40
  • USD17.91
  • RUB0.23
  • RON4.01
  • UAH0.66
Поиск
Фото

На заре космической эры: как готовили первых космонавтов в СССР

Получить короткую ссылку
33 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / D.Gasuk
Летчик-космонавт Валентина Терешкова во время тренировки на центрифуге. Репродукция кадра из документального фильма "Звездный путь".
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200422/29974725/pervye-kosmonavty-podgotovka-photo.html

Истории освоения человеком внеземного пространства пошел 60-й год. А началось все 12 апреля 1961 года с полета корабля "Восток-1".

Пионером космической одиссеи стал легендарный Юрий Гагарин - первый землянин, преодолевший гравитацию родной планеты. 

За ним последовали Герман Титов, Валентина Терешкова и многие другие - всего на орбите побывали 565 человек, туда уже возят туристов. 

Подготовка к первым пилотируемым полетам была особо тщательной. Приходилось достичь той функциональной формы организма и психологический устойчивости, которые бы позволила противостоять не только известным на тот момент факторам воздействия, но также и неизведанным.

Итак, фотолента о том, как готовились первопроходцы звездных путей.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Гагарин в Молдавии: как проходил визит
Гагарин, Терешкова, Леонов покорили космос и мир изменился - видео


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists
Пресс-центр
Мультимедиа
На заре космической эры: как готовили первых космонавтов в СССР
Sputnik запустил проект Фронтовая перекличка
Sputnik запустил проект "Фронтовая перекличка"
Аварии на дорогах Молдовы 2020
ДТП на дорогах Молдовы: цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться