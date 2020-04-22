На заре космической эры: как готовили первых космонавтов в СССР

Истории освоения человеком внеземного пространства пошел 60-й год. А началось все 12 апреля 1961 года с полета корабля "Восток-1".

Пионером космической одиссеи стал легендарный Юрий Гагарин - первый землянин, преодолевший гравитацию родной планеты.

За ним последовали Герман Титов, Валентина Терешкова и многие другие - всего на орбите побывали 565 человек, туда уже возят туристов.

Подготовка к первым пилотируемым полетам была особо тщательной. Приходилось достичь той функциональной формы организма и психологический устойчивости, которые бы позволила противостоять не только известным на тот момент факторам воздействия, но также и неизведанным.

Итак, фотолента о том, как готовились первопроходцы звездных путей.

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