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Коронавирус гонит пассажиров из московского метро - фото

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© Sputnik / Vladimir Pesnya
Пассажиры в вагоне поезда Московского метрополитена. С 22 апреля в общественном транспорте Москвы вводится система автоматического контроля цифровых пропусков. Для проезда можно использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячные единые проездные билеты и социальные карты москвича и жителя Московской области.
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200425/30000734/Koronavirus-gonit-passazhirova-iz-moskovskogo-metro-video.html

Московский метрополитен в период режима самоизоляции граждан - поезда по всем линиям продолжают ходить по графику, но пассажиров мало.

В Москве и Московской области до 1 мая введен режим самоизоляции для всех граждан из-за распространения коронавируса. Число пассажиров, которые пользуются метрополитеном снизилось более чем на 90%. 
С воскресенья, 26 апреля, из-за низкой нагрузки московское метро временно закроет вестибюли еще 13 станций. С 21 апреля в подземке мегаполиса прекратилась продажа разовых билетов - все поездки осуществляются только по электронной карте "тройка" с привязанным к ней цифровым пропускам.

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