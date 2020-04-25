Коронавирус гонит пассажиров из московского метро - фото

Московский метрополитен в период режима самоизоляции граждан - поезда по всем линиям продолжают ходить по графику, но пассажиров мало.

В Москве и Московской области до 1 мая введен режим самоизоляции для всех граждан из-за распространения коронавируса. Число пассажиров, которые пользуются метрополитеном снизилось более чем на 90%.

С воскресенья, 26 апреля, из-за низкой нагрузки московское метро временно закроет вестибюли еще 13 станций. С 21 апреля в подземке мегаполиса прекратилась продажа разовых билетов - все поездки осуществляются только по электронной карте "тройка" с привязанным к ней цифровым пропускам.

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