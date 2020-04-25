Он же" Адвокат Дьявола, он же "Крестный отец" - Аль Пачино исполнилось 80

Он играл гангстеров и полицейских, богачей и бедняков. Все персонажи Аль Пачино вызывают восхищение у зрителей.

Двадцать пятого апреля юбилей празднует американский актер Аль Пачино. Одному из самых харизматичных актеров современности исполнилось 80 лет. Смотрите в фотоподборке Sputnik яркие кадры из жизни актера в кино и вне сцены.

Аль Пачино дебютировал в кино в 1969 году в фильме "Я, Натали", сыграв в нём незначительную второстепенную роль. Роль Фрэнка Слейда в фильме "Запах женщины" принесла ему "Оскар" в номинации Лучшая мужская роль, что стало его первым успехом

Аль Пачино родился в одном из самых неблагополучных кварталов Нью-Йорка. Он уже со школьной скамьи был мастером эпатажа. Но путь к легенде мирового кинематографа началась у Аль Пачино с чеховской "Чайки".

"Одно из самых больших потрясений в своей жизни я испытал в Южном Бронксе, в одном из тех залов, где когда-то было варьете, а потом устроили кинотеатр. Спектакль давала бродячая труппа. Играли "Чайку" Чехова. Спектакль начался… и тут же закончился. Пролетел как одно мгновение. Это было волшебство", - признался актер в одном из своих интервью.

Аль Пачино является знаковым театральным актёром. В 1969 и 1977 годах он был награждён престижной театральной премией "Тони".

А судя по этой фразе мастера, становится ясно, что театральная жизнь ему нравится больше, чем киношная.

"Знаете, какая разница между игрой на сцене и игрой в кино? Играть — все равно что ходить по канату. На сцене канат натянут высоко-высоко. Брякнешься, так брякнешься по-настоящему. В кино канат лежит на полу".

У Пачино сложилась репутация человека закрытого, особенно для прессы. Но его образы вызывают восхищение не только у зрителей, но и у коллег по профессии. Для них он пример тотальной преданности искусству.

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