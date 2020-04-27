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Как выглядят кладбища на Радоницу: закрытые ворота и пустые аллеи

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Коронавирус нового типа распространяется по миру (889)
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  • Ворота центрального кладбища в Кишиневе закрыты.
  • У закрытых ворот дежурят полицейские.
  • Anunț la intrarea în Cimitirul Armenesc din capitală
  • Полицейский патруль следит за порядком.
  • Кладбище в Комрате пустынно, посетителей не пускают.
  • Патрулировать территорию кладбищ полиции помогают карабинеры.
  • Закрыты ворота и на кладбище Дойна
  • Здесь также дежурят усиленные наряды полиции.
  • Администрация кладбища проследила, чтобы закрытыми оставались все многочисленные ворота.
  • Аллеи Дойны пустынны, нет ни одного человека.
  • Пуста и дорога, ведущая к кладбищу из центра Кишинева.
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Ворота центрального кладбища в Кишиневе закрыты.
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200427/30024491/kak-vyglyadyat-kladbischa-na-radonitsu-zakrytye-vorota-i-pustye-allei.html

По решению Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям мероприятия по случаю Радоницы перенесены на 8 июня, кладбища в стране закрыты для посещений. Корреспонденты Sputnik выяснили, что происходит на погостах в этот день.

В этом году Радоница проходит без присутствия посетителей на кладбищах, куда по традиции направляются жители Молдовы, чтобы помянуть усопших. В дни 26-27 апреля доступ на все кладбища, в том числе и в Кишиневе, закрыт. Такое же решение было принято и в Приднестровье.

С призывом воздержаться от посещения кладбищ к жителям Молдовы обратились президент, премьер-министр, местные публичные власти и церковные иерархи.

Гвоздики. Архивное фото
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Как правильно помянуть усопших на Радоницу в условиях карантина - советы
Сотрудники правоохранительных органов призвали граждан не устраивать многолюдных поминок и в домах, поскольку риск распространения коронавируса в этих условиях - велик. Ходить в гости также не рекомендуется, следует соблюдать карантинные ограничения и оставаться дома с членами семьи.  

Помянуть своих близких, в соответствии с решением Митрополии Молдовы, граждане смогут 6, 7 и 8 июня. Именно на дату 6 июня по церковному календарю выпадает суббота поминовения усопших, этот повод и можно использовать, чтобы прийти на кладбище и поклониться памяти своих ушедших близких.

Священнослужители в эти дни разъясняют верующим, как рекомендуется отмечать Радоницу, которая наступает в понедельник после Светлой седмицы, первой недели после Пасхи. Не благословляется церковью устраивать из поминовения шумные сборища с обильной едой и возлияниями.

Церковь рекомендует поминать усопших не только один день в году. Поминовение можно совершать весь год, особенно по субботам. Не рекомендуется поминать усопших в воскресенье, хотя в народе и сложилась такая практика.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (889)
Теги:
коронавирус


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Как выглядят кладбища на Радоницу: закрытые ворота и пустые аллеи
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