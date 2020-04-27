Как выглядят кладбища на Радоницу: закрытые ворота и пустые аллеи

По решению Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям мероприятия по случаю Радоницы перенесены на 8 июня, кладбища в стране закрыты для посещений. Корреспонденты Sputnik выяснили, что происходит на погостах в этот день.

В этом году Радоница проходит без присутствия посетителей на кладбищах, куда по традиции направляются жители Молдовы, чтобы помянуть усопших. В дни 26-27 апреля доступ на все кладбища, в том числе и в Кишиневе, закрыт. Такое же решение было принято и в Приднестровье.

С призывом воздержаться от посещения кладбищ к жителям Молдовы обратились президент, премьер-министр, местные публичные власти и церковные иерархи.

Сотрудники правоохранительных органов призвали граждан не устраивать многолюдных поминок и в домах, поскольку риск распространения коронавируса в этих условиях - велик. Ходить в гости также не рекомендуется, следует соблюдать карантинные ограничения и оставаться дома с членами семьи.

Помянуть своих близких, в соответствии с решением Митрополии Молдовы, граждане смогут 6, 7 и 8 июня. Именно на дату 6 июня по церковному календарю выпадает суббота поминовения усопших, этот повод и можно использовать, чтобы прийти на кладбище и поклониться памяти своих ушедших близких.

Священнослужители в эти дни разъясняют верующим, как рекомендуется отмечать Радоницу, которая наступает в понедельник после Светлой седмицы, первой недели после Пасхи. Не благословляется церковью устраивать из поминовения шумные сборища с обильной едой и возлияниями.

Церковь рекомендует поминать усопших не только один день в году. Поминовение можно совершать весь год, особенно по субботам. Не рекомендуется поминать усопших в воскресенье, хотя в народе и сложилась такая практика.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova