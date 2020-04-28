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Съедобный-несъедобный: необычные материалы для защитных масок

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© AFP 2020 / Mohammed Abed
A Palestinian mother entertain her children with makeshift masks made of cabbage as she cooks in Beit Lahia in the northern Gaza Strip on April 16, 2020 amid the coronavirus COVID-19 pandemic.
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200428/30054766/Sedobnyy-nesedobnyy-neobychnye-materialy-dlya-zaschitnykh-masok.html

Во время пандемии коронавируса маски в аптеках мгновенно раскупают, но герои этой фотоленты не стали отчаиваться. Они изобрели "актуальный атрибут нового времени" буквально из подручных средств.

Во время опасности распространения коронавируса медицинская маска — один из главных способов защитить себя от вирусов.

Медицинские маски бывают разные. Процедурные маски - это обычные одноразовые. Они состоят из трех слоев нетканого материала: фильтр (посередине) и два в нешних слоя. Используют их в общественных местах, больницах, поликлиниках.

Специализированные - это 4-слойные хирургические маски, которые, кроме фильтра и двух внешних слоев, имеют слой, не пропускающий жидкость и обеспечивающий защиту кожи лица от попадания на него биологических жидкостей при проведении операционных вмешательств.

А появилась еще одна категория масок - самодеятельные. Многим людям приходится ими пользоваться, как крайней мерой.

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Съедобный-несъедобный: необычные материалы для защитных масок
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