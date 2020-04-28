Съедобный-несъедобный: необычные материалы для защитных масок

Во время опасности распространения коронавируса медицинская маска — один из главных способов защитить себя от вирусов.
Медицинские маски бывают разные. Процедурные маски - это обычные одноразовые. Они состоят из трех слоев нетканого материала: фильтр (посередине) и два в нешних слоя. Используют их в общественных местах, больницах, поликлиниках.
Специализированные - это 4-слойные хирургические маски, которые, кроме фильтра и двух внешних слоев, имеют слой, не пропускающий жидкость и обеспечивающий защиту кожи лица от попадания на него биологических жидкостей при проведении операционных вмешательств.
А появилась еще одна категория масок - самодеятельные. Многим людям приходится ими пользоваться, как крайней мерой.
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