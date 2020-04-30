Как выглядела бы Припять сегодня, если бы не авария на ЧАЭС

Прошло уже 34 года с момента самой страшной техногенной катастрофы в истории человечества. Смотрите в фотоленте, как могла бы выглядеть Припять сегодня, если бы не авария на ЧАЭС.

В ночь с 25 на 26 апреля произошла самая страшная техногенная катастрофа в истории человечества, на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС после неудачных испытаний произошел взрыв. Именно тогда во всем мире поняли, что мирный атом может быть страшным и смертельным.

В 1 час 23 минуты того дня произошел неконтролируемый рост мощности реактора, который привел к взрывам и разрушению значительной части реакторной установки и помещений энергоблока №4. В результате аварии в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ.

Существенно загрязненными радиоактивными веществами оказались территории Белоруссии, европейской части России и Украины. Большая часть радиации пришлась на город Припять. Смотрите, как мог бы выглядеть этот город в наши дни, если бы не произошло той катастрофы.

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