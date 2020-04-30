13:40 30 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.42
  • USD17.90
  • RUB0.24
  • RON4.01
  • UAH0.66
Поиск
LIVE:
Фото

Как выглядела бы Припять сегодня, если бы не авария на ЧАЭС

Получить короткую ссылку
30 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Photo : Dmitriy Didenko
Фотографии города Припять после аварии на Чернобыльской АЭС и в фантазии художника без аварии.
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200430/30047093/pripyat-photo-segodnya.html

Прошло уже 34 года с момента самой страшной техногенной катастрофы в истории человечества. Смотрите в фотоленте, как могла бы выглядеть Припять сегодня, если бы не авария на ЧАЭС.

Зона отчуждения: 34 года назад произошел взрыв на Чернобыльской АЭС
© Sputnik /
День памяти: 34 года назад произошел взрыв на Чернобыльской АЭС - видео
В ночь с 25 на 26 апреля произошла самая страшная техногенная катастрофа в истории человечества, на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС после неудачных испытаний произошел взрыв. Именно тогда во всем мире поняли, что мирный атом может быть страшным и смертельным.

В 1 час 23 минуты того дня произошел неконтролируемый рост мощности реактора, который привел к взрывам и разрушению значительной части реакторной установки и помещений энергоблока №4. В результате аварии в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ.

Существенно загрязненными радиоактивными веществами оказались территории Белоруссии, европейской части России и Украины. Большая часть радиации пришлась на город Припять. Смотрите, как мог бы выглядеть этот город в наши дни, если бы не произошло той катастрофы.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Припять: золотой юбилей города-призрака


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists
Пресс-центр
Мультимедиа
Съедобный-несъедобный: необычные материалы для защитных масок
Борис Шаповалов о семейных реликвиях и общей победе над фашизмом
Борис Шаповалов о семейных реликвиях и общей победе над фашизмом
Число пассажиров общественного транспорта падает
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове сокращается

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться