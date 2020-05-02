Легендарные советские танки времен ВОВ

Свой вклад в победу внесли все рода войск, но судьбу многих сражений решала бронетехника, ее умелое и отважное боевое применение.

Малые, легкие, средние, тяжелые, огнеметные... Созданные многими КБ и собранные на различных заводах...

Всего моделей было около 30-ти. Некоторые оказались недостаточно успешными в противостоянии с немецкой техникой и были сняты с производства. Зато многие, в том числе легендарный Т-34, вошли в историю.

Они преодолели долгий и тяжелый путь по бездорожью войны - неся потери, одерживая победы, входя в освобожденные города, где их осыпали цветами.

Вспомним танки Великой Отечественной, поклонимся тем, кто вел их в бой...

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