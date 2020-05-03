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В каком состоянии памятники героям Великой Отечественной войны в Молдове

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  • Монумент в честь павших за независимость Родины.
  • Monumetele eroilor
  • Monumetele eroilor
  • Monumetele eroilor
  • Monumetele eroilor
  • Monumetele eroilor
  • Monumetele eroilor
  • Monumetele eroilor
  • Monumetele eroilor
© Sputnik / Tatiana Cebotari
Монумент в честь павших за независимость Родины в Дондюшанах.
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200503/30109715/v-kakom-sostoyanii-pamyatniki-geroyam-velikoy-otechestvennoy-voyny-v-moldove.html

В нашей стране практически в каждом населенном пункте возведены мемориалы в честь воинов, павших за независимость Родины.

Большинство из сотен памятников, стел и мемориалов, расположенных в городах и селах Молдовы, находятся в хорошем состоянии. Их ремонтируют, благоустраивают прилегающую территорию, возле них организуют торжественные мероприятия.

Однако встречаются и противоположные случаи. В некоторых селах памятники героям Великой Отечественной заброшены, а местные власти не занимаются их восстановлением. Об этом свидетельствуют фото, которые были собраны в разных районах Молдовы.

Так случается в населенных пунктах, в которых число жителей сокращается из-за миграции, ухудшения условий жизни, падения рождаемости. А ограниченность местных бюджетов не всегда позволяет сельским примэриям выделить средства на ремонт монументов.

На этих фотоснимках показаны памятники в нескольких городах и селах Молдовы, таких как Дондюшаны, Бричева, Тырнова, Цаул, Ченолевка и Продэнешть.

Отметим, что несколько лет назад Российская Федерация профинансировала восстановление нескольких памятников героям Великой Отечественной войны в Республике Молдова.

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Теги:
Великая Отечественная война


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В каком состоянии памятники героям Великой Отечественной войны в Молдове
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