Владимир Путин 20 лет назад впервые вступил в должность президента РФ - фото

Ровно 20 лет назад Владимир Путин впервые вступил в должность президента Российской Федерации. Самые яркие кадры этого периода - в фотоленте Sputnik.

Владимир Путин занял высший государственный пост в 2000 году, в 2004 году он был переизбран на второй срок. Тогда, согласно Конституции РФ, президент России избирался на четыре года. В 2008 году вступили в силу поправки в Конституцию РФ об увеличении срока президентских полномочий с четырех до шести лет.

Путин, занимавший в 2008-2012 годах пост премьер-министра России, в 2012 году вновь был избран президентом. Впервые высший руководитель страны вернулся на свой пост после перерыва. Такого не было ни в современной, ни в советской, ни в дореволюционной России. На президентских выборах 2018 года Путин вновь одержал победу.

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