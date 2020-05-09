Празднование Дня Победы в Молдове 9 мая 2020 - фото

Смотрите в фотоленте Sputnik Молдова, как в Кишиневе и Шерпенах проходили праздничные мероприятия в честь Победы.

В связи с пандемией коронавируса, массовые торжества по случаю 75-летия Победы перенесены в Молдове на 24 августа. Именно в этот день отмечается освобождение Молдавской ССР от немецко-фашистских захватчиков. Тем не менее, некоторые торжественные мероприятия в честь Великой Победы прошли в молдавской столице и в местах боевой славы. Например, в Шерпенах. Смотрите в фотоленте Sputnik Молдова, как проходили памятные акции.

Президент Молдовы Игорь Додон, а также председатель молдавского парламента Зинаида Гречаная и глава молдавского правительства Ион Кику, возложили цветы к мемориалу "Вечность" в Кишиневе. Кроме того, руководство страны приняло участие в церемонии захоронения солдат Красной армии в Шерпенах.

​Около 400 тысяч уроженцев Молдовы воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

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