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Празднование Дня Победы в Молдове 9 мая 2020 - фото

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  • Празднование Дня Победы в Кишиневе 9 мая 2020
  • Празднование Дня Победы в Кишиневе 9 мая 2020
  • Празднование Дня Победы в Кишиневе 9 мая 2020
  • Празднование Дня Победы в Кишиневе 9 мая 2020
  • Празднование Дня Победы в Кишиневе 9 мая 2020
  • Посол РФ в Молдове Олег Васнецов
  • Празднование Дня Победы в Кишиневе 9 мая 2020
  • Празднование Дня Победы в Кишиневе 9 мая 2020
  • Празднование Дня Победы в Кишиневе 9 мая 2020
  • Церемония в Шерпенах, 9 мая 2020
  • Церемония в Шерпенах, 9 мая 2020
  • Церемония в Шерпенах, 9 мая 2020
  • Церемония в Шерпенах, 9 мая 2020
  • Церемония в Шерпенах, 9 мая 2020
  • Церемония в Шерпенах, 9 мая 2020
  • Церемония в Шерпенах, 9 мая 2020
© Photo : Miroslav Rotari.
Празднование Дня Победы в Кишиневе 9 мая 2020
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200509/30191144/Prazdnovanie-Dnya-Pobedy-v-Kishineve-9-maya-2020.html

Смотрите в фотоленте Sputnik Молдова, как в Кишиневе и Шерпенах проходили праздничные мероприятия в честь Победы.

В связи с пандемией коронавируса, массовые торжества по случаю 75-летия Победы перенесены в Молдове на 24 августа. Именно в этот день отмечается освобождение Молдавской ССР от немецко-фашистских захватчиков. Тем не менее, некоторые торжественные мероприятия в честь Великой Победы прошли в молдавской столице и в местах боевой славы. Например, в Шерпенах. Смотрите в фотоленте Sputnik Молдова, как проходили памятные акции.

Президент Молдовы Игорь Додон, а также председатель молдавского парламента Зинаида Гречаная и глава молдавского правительства Ион Кику, возложили цветы к мемориалу "Вечность" в Кишиневе. Кроме того, руководство страны приняло участие в церемонии захоронения солдат Красной армии в Шерпенах. 

​Около 400 тысяч уроженцев Молдовы воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

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Празднование Дня Победы в Кишиневе 9 мая 2020
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