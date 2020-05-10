Тысячи залпов: салют в честь 75-летия Победы - фото

Салют в День Победы в Москве длился 10 минут, для его проведения военные задействовали 90 единиц техники - смотрите в фотоленте Sputnik, как это было.

В 2020 году отмечается 75-я годовщина окончания Великой Отечественной войны и победы над нацизмом. По случаю этой даты, в честь героев и победителей ВОВ, в российской столице организовали праздничный салют.

Он длился 10 минут. За это время было произведено 10 тысяч залпов на разных площадках.

Президент России Владимир Путин в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов своим указом объявил 2020 год в России Годом памяти и славы.

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