17:10 12 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.36
  • USD17.89
  • RUB0.24
  • RON4.01
  • UAH0.67
Поиск
Фото

Прощай, карантин: Европа открывается - фото

Получить короткую ссылку
176 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© REUTERS / Eric Gaillard
Женщина в маске в магазине купальников после облегчения карантинных мер во Франции
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200512/30220626/proshchaj-karantin-evropa-otkryvaetsya-foto.html

Страны ЕС постепенно отменяют ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, Европейская комиссия пока скептически смотрит на открытие внешних границ ЕС и просит европейские страны не спешить.

Еврокомиссия назвала предполагаемый срок открытия границ Евросоюза. С точки зрения ведомства это может произойти в первой половине июня. Такой срок слишком оптимистичный и, конечно, никак не отвечает реальности распространения пандемии коронавируса.

Еврокомиссия оговаривается, что открывать внешние границы Шенгенской зоны следует лишь после того, как аналогичные ограничения будут сняты или ослаблены непосредственно внутри самого Евросоюза.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists
Пресс-центр
Мультимедиа
Прощай, карантин: Европа открывается - фото
COVID-19 ударил по военной верхушке США: заболевание подозревают у командира Национальной гвардии
Коронавирус наносит удар за ударом по вооруженным силам США - видео
Инфографика: Цена литра бензина
Сколько стоит литр топлива в разных странах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться