Прощай, карантин: Европа открывается - фото

Страны ЕС постепенно отменяют ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, Европейская комиссия пока скептически смотрит на открытие внешних границ ЕС и просит европейские страны не спешить.

Еврокомиссия назвала предполагаемый срок открытия границ Евросоюза. С точки зрения ведомства это может произойти в первой половине июня. Такой срок слишком оптимистичный и, конечно, никак не отвечает реальности распространения пандемии коронавируса.

Еврокомиссия оговаривается, что открывать внешние границы Шенгенской зоны следует лишь после того, как аналогичные ограничения будут сняты или ослаблены непосредственно внутри самого Евросоюза.

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