Микки Маус и друзья снова принимают гостей в шанхайском Диснейленде

В минувший понедельник шанхайский Диснейленд принял первых за последние пять месяцев посетителей. Все билеты полностью распроданы. А читатели Sputnik могут беслатно побывать в этом парке развлечений - смотрите фоторепортаж.

Компания Walt Disney возобновила работу своего парка развлечений в Шанхае, сообщается на сайте тематического парка. Парк был закрыт местными властями 25 января, когда в городе был объявлен карантин в связи с эпидемией COVID-19.

Конечно, в условиях пандемии коронавирусной инфекции все посетители обязаны соблюдать меры санитарного контроля, сохранять дистанцию не менее одного метра при нахождении на территории парка и носить защитные маски. Микки Маус и его друзья принимают гостей и в таком виде. Подробности - в нашей фотоленте.

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