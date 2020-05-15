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Cтрит-арт в разгар пандемии: как изменился взгляд художников - фото

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Коронавирус нового типа распространяется по миру (1088)
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© AFP 2020 / Angela Weiss
Изображение на стене здания в Нью-Йорке
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200515/30258616/street-art-pandemia-covid19-photo.html

Пандемия коронавируса оказала влияние на все сферы жизни, и мы все чаще становимся свидетелями, как мир меняется, а творчество обретает совершенно новые формы. Смотрите в фотоленте Sputnik, какие творения уличных художников появились в последнее время.

© REUTERS / Eric Gaillard
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Все чаще в скульптурах и рисунках появляется медицинская маска - в последние месяцы она стала незаменимым атрибутом в нашей жизни.

А еще творцы по-разному благодарят врачей, которые ежедневно борются за спасение жизней тех, кто оказался инфицирован. Выражается это в музыке и рисунках. Теперь именно медики - современные супергерои и ангелы-хранители.

Граффити на стенах, рисунки на песке, послания в небе - все это смотрите в фотоленте.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1088)

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