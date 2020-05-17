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Учимся жить с COVID-19: кишиневцы вышли из самоизоляции - фото

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  • Кишинев выходит из режима ЧП
  • Кишинев выходит из режима ЧП
  • Кишинев выходит из режима ЧП
  • Кишинев выходит из режима ЧП
  • Кишинев выходит из режима ЧП
  • Кишинев выходит из режима ЧП
  • Кишинев выходит из режима ЧП
  • Кишинев выходит из режима ЧП
  • Кишинев выходит из режима ЧП
  • Кишинев выходит из режима ЧП
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Кишинев выходит из режима ЧП
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200517/30277795/Uchimsya-zhit-s-COVID-19-zhiteli-Kishineva-vyshli-iz-samoizolyatsii---foto.html

В минувшую пятницу в Молдове частично были сняты ограничения, введенные во время чрезвычайного положения. Смотрите в фотоленте Sputnik, как жители Кишинева встретили новую действительность после карантина.

Власти Молдовы отметили, что большая часть карантинных ограничений останется в силе. Специалисты утверждают, что новая коронавирусная инфекция никуда не исчезнет, а перейдет в разряд сезонных заболеваний, например, таких как ОРВИ и грипп.

В первое время после карантина жители городов и сел смогут передвигаться, соблюдая необходимые меры предосторожности: следует носить защитные маски в помещениях и транспорте, запрещено собираться группами больше трех человек, пока нельзя  посещать спортивные и детские площадки.

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