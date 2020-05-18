Организованный мир: как в разных странах соблюдают социальную дистанцию

Наряду с масками социальная дистанция стала настоящей приметой " новой эпохи", она изменила облик городов и стран. Подробности - в нашей фотоленте.

COVID-19 вынудил сделать социальное взаимодействие более организованным: чтобы снизить риск заражения, люди должны поддерживать дистанцию в полтора-два метра. При этом сейчас соблюдение дистанции обязательно в любых местах: на улице, в магазине, общественном транспорте или аптеке. Будут ли эти правила действительны уже навсегда - неизвестно. Мир пока только делает первые шаги после кризиса.

Пока мы видим, что вынужденные меры изменили облик городов по всему миру. Подробности - в нашей фотоленте.

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