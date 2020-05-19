Жизнь советских пионеров в цвете

Таковы основные вехи советской пионерии.
Все, родившиеся в СССР до 1982 года, вспоминают с теплом о второй, после октябрятской, ступени своего социального становления. О нарядной форме, линейках и маршах, лагерях и походах, песнях у костра.
Но не забывают и имена пионеров, которые вошли в легенду. Будь то трудовыми или общественными свершениями, или самыми что ни на есть боевыми подвигами.
Четверо из них, напоминают нам летописи организации, посмертно удостоены звания Героя Советского Союза.
Фотография в пионерском галстуке, наверняка найдется в семейном фотоальбоме у любой из ныне широко известных личностей, да у любого из нас, входящего в возрастную категорию 40+.
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