Жизнь советских пионеров в цвете

История длиною почти в семь десятилетий, 210 миллионов носителей красных галстуков, достойные дела и замечательные воспитанники.

Таковы основные вехи советской пионерии.

Все, родившиеся в СССР до 1982 года, вспоминают с теплом о второй, после октябрятской, ступени своего социального становления. О нарядной форме, линейках и маршах, лагерях и походах, песнях у костра.

Но не забывают и имена пионеров, которые вошли в легенду. Будь то трудовыми или общественными свершениями, или самыми что ни на есть боевыми подвигами.

Четверо из них, напоминают нам летописи организации, посмертно удостоены звания Героя Советского Союза.

Фотография в пионерском галстуке, наверняка найдется в семейном фотоальбоме у любой из ныне широко известных личностей, да у любого из нас, входящего в возрастную категорию 40+.

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