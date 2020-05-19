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Жизнь советских пионеров в цвете

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© Sputnik /
Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Гагарин на встрече с пионерами во Всесоюзном пионерском лагере "Артек". 1960-е годы. Репродукция.
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200519/30299497/zhizn-sovetskikh-pionerov-v-tsvete.html

История длиною почти в семь десятилетий, 210 миллионов носителей красных галстуков, достойные дела и замечательные воспитанники.

Таковы основные вехи советской пионерии.

Все, родившиеся в СССР до 1982 года, вспоминают с теплом о второй, после октябрятской, ступени своего социального становления. О нарядной форме, линейках и маршах, лагерях и походах, песнях у костра.

Горнист и барабанщики на утренней линейке в пионерском лагере.
© Sputnik / Vadim Alexeyev
Мелодия, прерванная выстрелом

Но не забывают и имена пионеров, которые вошли в легенду. Будь то трудовыми или общественными свершениями, или самыми что ни на есть боевыми подвигами.

Четверо из них, напоминают нам летописи организации, посмертно удостоены звания Героя Советского Союза.

Фотография в пионерском галстуке, наверняка найдется в семейном фотоальбоме у любой из ныне широко известных личностей, да у любого из нас, входящего в возрастную категорию 40+.

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