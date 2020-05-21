Сергей Шойгу - министр обороны России и спасатель номер один - фото

С 1994 года по 2012 год он был министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (с 10 января 2000 года по 7 мая 2000 года – заместителем председателя правительства РФ – министром МЧС России).
А 6 ноября 2012 года указом президента РФ Сергей Шойгу был назначен министром обороны РФ.
Также Шойгу - постоянный член Совета Безопасности РФ, член Национального антитеррористического комитета, член Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в РФ.
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