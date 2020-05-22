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В Пакистане потерпел катастрофу пассажирский самолет

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© REUTERS / Twitter / Shahabnafees
Дым на месте катастрофы.
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200522/30333102.html

Лайнер полностью разрушился, как и ряд построек в жилом квартале близ Карачи, на который упало воздушное судно.

На борту самолета "Пакистанских международных авиалиний" были 91 пассажир и семь членов экипажа.При крушении погибли как минимум 90 человек.

На земле уничтожены пять домов и несколько автомобилей, также пострадали люди.

Самолет разбился рядом с аэропортом Карачи
© AFP 2020 / ASIF HASSAN
Пассажирский самолет разбился рядом с аэропортом Карачи

По некоторым сведениям, на месте катастрофы нашли живого младенца.

Аэробус А320 направлялся из Лахора в Карачи. По данным сервиса Flightradar24, через полтора часа после вылета самолет начал заходить на посадку, но попытка была прервана на высоте около 84 метров. В 12:40 воздушное судно пропало с радаров.

Самолет упал на жилой квартал рядом с аэропортом.

На место крушения оперативно прибыли пожарные бригады и силы быстрого реагирования, они также оказали помощь гражданской администрации.

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В Пакистане потерпел катастрофу пассажирский самолет
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