В Пакистане потерпел катастрофу пассажирский самолет

Лайнер полностью разрушился, как и ряд построек в жилом квартале близ Карачи, на который упало воздушное судно.

На борту самолета "Пакистанских международных авиалиний" были 91 пассажир и семь членов экипажа.При крушении погибли как минимум 90 человек.

На земле уничтожены пять домов и несколько автомобилей, также пострадали люди.

По некоторым сведениям, на месте катастрофы нашли живого младенца.

Аэробус А320 направлялся из Лахора в Карачи. По данным сервиса Flightradar24, через полтора часа после вылета самолет начал заходить на посадку, но попытка была прервана на высоте около 84 метров. В 12:40 воздушное судно пропало с радаров.

Самолет упал на жилой квартал рядом с аэропортом.

На место крушения оперативно прибыли пожарные бригады и силы быстрого реагирования, они также оказали помощь гражданской администрации.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova