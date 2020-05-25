Ослабление карантинного режима в Греции

Этап снятия ограничений в стране далеко не первый, процесс, начавшийся 4 мая, перешел в четвертую фазу.

С сегодняшнего дня открылись таверны, рестораны, кафе и бары. Посетители в их помещениях - главная примета очередного послабления.

Неделю назад были разрешены поездки граждан по всей континентальной части страны, а также на островах Крит и Эвбея. Теперь отменяются последние ограничения на передвижение по национальной территории и возобновляется авиа- и паромное сообщение с островами.

Поэтапная отмена ограничений началась с 4 мая. Весь план рассчитан пока на два месяца при условии, что ситуация с распространением коронавируса не ухудшится, в случае увеличения числа заболевших правительство вернет усиленный режим.

Однако пока план выполняется с опережением. В субботу, 16 мая, на две недели раньше запланированного из-за 40-градусной жары были открыты 515 организованных пляжей, а с 17 мая верующим разрешили присутствовать на воскресной литургии. С 18 мая открылись археологические объекты, зоопарки и ботанические сады.

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