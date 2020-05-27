Афганистан: сотни талибов освобождены из тюрем

Амнистия стала результатом подписания мирного соглашения между США и руководством радикального движения.

Указ о выпуске ста талибов на свободу подписал президент страны Ашраф Гани.

Освобождены, главным образом, заключенные, имеющие проблемы со здоровьем, а также достигшие преклонного возраста.

Власти страны отмечают, что предпринятый шаг является частью усилий властей по установлению мира в стране и борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ранее США и запрещенная в России радикальная организация "Талибан" подписали мирное соглашение. Вашингтон взял на себя обязательство вывести свои и союзнические войска из Афганистана за 14 месяцев - при соблюдении другой стороной договоренностей.

В мирном соглашении речь идет об освобождении до 5000 заключенных талибов.

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