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Афганистан: сотни талибов освобождены из тюрем

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© REUTERS / Mohammad Ismail
К выходу на волю готовы.
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200527/30383428/afganistan-taliby-osvobojdenie.html

Амнистия стала результатом подписания мирного соглашения между США и руководством радикального движения.

Указ о выпуске ста талибов на свободу подписал президент страны Ашраф Гани.

Освобождены, главным образом, заключенные, имеющие проблемы со здоровьем, а также достигшие преклонного возраста.

Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и представитель движения Талибан Абдул Гани Барадар во время подписания мирного соглашения. 29 февраля 2020.
© AFP 2020 / GIUSEPPE CACACE
Мирный пакт для Афганстана: талибы обещают его соблюдать, США - следить за этим

Власти страны отмечают, что предпринятый шаг является частью усилий властей по установлению мира в стране и борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ранее США и запрещенная в России радикальная организация "Талибан" подписали мирное соглашение. Вашингтон взял на себя обязательство вывести свои и союзнические войска из Афганистана за 14 месяцев - при соблюдении другой стороной договоренностей.

В мирном соглашении речь идет об освобождении до 5000 заключенных талибов.

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