Сочи готовится к открытию туристического сезона - фото

Первыми откроются санатории с медицинской лицензией. Параллельно с этим власти работают над правилами для дальнейшего открытия туристической отрасли: отели, курорты, пляжи, круизы.
Открытие туристического сезона в Сочи запланировано на 1 июня текущего года, именно с этой даты открыто бронирование путевок у туроператоров, передают местные СМИ.
Первыми откроются санатории с медицинской лицензией. Параллельно с этим власти работают над правилами для дальнейшего открытия туристической отрасли: отели, курорты, пляжи, круизы.
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