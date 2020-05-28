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Сочи готовится к открытию туристического сезона - фото

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© Sputnik / Artur Lebedev
Сотрудник санатория "Октябрьский" в Сочи моет дорожки на территории. Сочинские санатории, имеющие медицинскую лицензию, могут открыть свои пляжи для отдыхающих с 1 июня.
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200528/30400222/Sochi-gotovitsya-k-otkrytiyu-turisticheskogo-sezona.html

Открытие туристического сезона в Сочи запланировано на 1 июня текущего года, именно с этой даты открыто бронирование путевок у туроператоров, передают местные СМИ.

Первыми откроются санатории с медицинской лицензией. Параллельно с этим власти работают над правилами для дальнейшего открытия туристической отрасли: отели, курорты, пляжи, круизы.



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