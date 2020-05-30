О чем рассказывает космос: майские новости в фотографиях

В последний месяц весны 2020 произошло много событий, а главные космические новости собраны в нашей фотоленте.

С первой попытки запуск новейшего американского космического корабля Crew Dragon с астронавтами НАСА не удался, как выглядит озеро Иссык-Куль и окружающие его хребты Северного Тянь-Шаня из космоса, красота заката солнца и космические сумерки с борта Международной космической станции, карликовая галактика KK 246 и южное полушарие Юпитера - все это в фотоленте Sputnik.

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