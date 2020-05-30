О чем рассказывает космос: майские новости в фотографиях

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В последний месяц весны 2020 произошло много событий, а главные космические новости собраны в нашей фотоленте.
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Открытие туристического сезона в Сочи запланировано на 1 июня текущего года, именно с этой даты открыто бронирование путевок у туроператоров, передают местные СМИ.
Амнистия стала результатом подписания мирного соглашения между США и руководством радикального движения.
Этап снятия ограничений в стране далеко не первый, процесс, начавшийся 4 мая, перешел в четвертую фазу.
Календарное лето в северном полушарии наступит ровно через неделю, но во многих широтах воздух и вода - будь то морская или речная - достаточно прогрелись для купания-загорания.
Во время пандемии коронавируса многие заговорили о том, что врачи – это герои наших дней. Но они всегда спасали жизни и помогали восстанавливать здоровье. Яркий пример - операция по восстановлению пальцев шестилетнего ребенка.
Депутат-социалист выразил надежду, что Молдова все же получит обещанную финансовую помощь от ЕС и уточнил, что государство должно поддерживать хорошие отношения, как с Западом, так и с Востоком.
Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа достигло на данный момент в Молдове 8 тысяч 98 человек.
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