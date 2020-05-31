Как прошел первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon - фото

Запуск был осуществлен со второй попытки: в среду старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий в районе космодрома.
Президент США Дональд Трамп поздравил главу Spacex Илона Маска с успешным запуском первой частной пилотируемой миссии.
Запуск пилотируемого корабля Crew Dragon открывает новый этап в мировой космической программе, заявил исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос", Герой России Сергей Крикалев.
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