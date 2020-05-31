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Как прошел первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon - фото

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© Photo : NASA
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX Илона Маска. На борту корабля на МКС отправились астронавты NASA Даг Херли и Боб Бенкен. Запуск стал первым пилотируемым стартом американского космического корабля со времени завершения программы "Спейс Шаттл" в 2011 году. Запуск со стартовой площадки Launch Complex 39A, остров Уилсон, Флорида, США.
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200531/30428604/crew-dragon-spacex-zapusk-photo.html

В субботу с космодрома на мысе Канаверал ракетой-носителем Falcon-9 был запущен к Международной космической станции корабль Crew Dragon с экипажем в составе астронавтов НАСА Дугласа Херли и Роберта Бенкена. Смотрите, как это было, в фотоленте Sputnik.

Запуск был осуществлен со второй попытки: в среду старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий в районе космодрома.

© Photo : NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS
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Это первый с июля 2011 года американский пилотируемый старт. В течение 9 лет экипажи МКС доставлялись только на российских кораблях "Союз".

Президент США Дональд Трамп поздравил главу Spacex Илона Маска с успешным запуском первой частной пилотируемой миссии.

Запуск пилотируемого корабля Crew Dragon открывает новый этап в мировой космической программе, заявил исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос", Герой России Сергей Крикалев.

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