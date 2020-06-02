Прогулки по этому парку Кишинева могут быть небезопасными - фото

В одном из парков Кишинева в непогоду упало много деревьев. Поэтому отправляясь на прогулку туда, нужно быть осторожным.

Речь идет о лесопарке между столичными секторами Рышкановка и Чеканы, который ранее назывался парком Бориса Главана.

Неприятный инцидент произошел в воскресенье в нижней части парка, со стороны улицы Алеку Руссо, где недалеко находится Образовательный центр "Институт труда".

В этой части зоны отдыха упало внушительное дерево, примерно 10 метров в длину. Оно рухнуло прямо поперек аллеи, по которой часто прогуливаются посетители парка. К счастью, в результате этого инцидента никто не пострадал, так как воскресенье выдалось дождливым и в тот момент на аллее не было отдыхающих.

Однако не стоит расслабляться, поскольку подобное может повториться. Если посмотреть внимательно на представленные фотографии, то можно заметить, что есть еще множество сухих деревьев, которые в непогоду могут сломаться и рухнуть.

Стоит отметить, что этот парк в целом находится в неважном состоянии. Хотя раньше он был одним из самых красивых и ухоженных в городе. Здесь любили отдыхать кишиневцы и гости столицы.

На данный момент аллеи нуждаются в ремонте, лестницы разрушены, а от освещения в парке почти ничего не осталось. Теперь проходя по парку, можно увидеть лишь заброшенные железные или бетонные столбы, на которых раньше были фонари или крепились линии электропередач.

Озеро уже давно не самое чистое, оно не только заилено, но в нем теперь плавает много мусора. В целом, вся территория парка не убрана, там можно обнаружить от самого разного мелкого мусора до автомобильных шин.

Парк был основан в 1970 году. Его обустроили на территории, где располагался небольшой лес. Зеленая зона поделена на две части - между улицей Алеку Руссо. Общая площадь парка составляет 32 гектара.

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