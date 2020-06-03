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Ватикан открылся для туристов после 3-месячного перерыва

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© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
Сикстинская капелла, Ватикан
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200603/30466624.html

Как и музеи на территории Италии, учреждения города-государства принимают меры социального дистанцирования и соблюдения гигиены.

 На входе измеряется температура: если она составляет 37,5 и выше, то в посещении отказывают. Также посетителям предписывается обязательное ношение маски во время всего пребывания в галерее и соблюдение расстояния между собой как минимум в один метр. В помещениях музеев организовано дежурство медицинского персонала для возможной помощи посетителям.

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© Ruptly
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Вход в комплекс папских музеев доступен только при покупке билета онлайн на их официальном сайте. При этом на время действия "посткарантинного" режима, срок которого пока неизвестен, с посетителей не взимается комиссия в четыре евро за оформление заказа. Вместе с ватиканскими музейными залами для публики возобновлено посещение папских вилл в городе Кастель-Гандольфо под Римом.

Музеи Ватикана закрылись для публики 9 марта в соответствии с мерами, принятыми итальянскими властями для борьбы с эпидемией коронавируса.

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Сикстинская капелла, Ватикан.
Ватикан открылся для туристов после 3-месячного перерыва
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