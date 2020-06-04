Анджелина Джоли: посол доброй воли и многодетная мама

Свой юбилей отмечает 4 июня культовая актриса, которая, однако, этим престижным статусом далеко не ограничивается.

Невероятно популярная, многоликая - на экране и в жизни, блистающая с обложек глянца и не скрывающая своих слез...

Все это о ней, творце, человеке, женщине, матери.

Об Анджелине Джоли.

Ей сегодня исполняется 45.

Не будем обращаться к известной русской присказке (хотя наша героиня неизменно очаровательна).

Сейчас речь о другом - многом и разном.

Не красотой единой живет этот мир и не только ею покоряют населяющие его люди себе подобных.

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