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Анджелина Джоли: посол доброй воли и многодетная мама

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© AFP 2020 / Tiziana Fabi
С Мишель Пфайффер во время премьеры фильма "Малефисента: Владычица тьмы".
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200604/30452202/jolie-posol-dobtoi-voli-mama.html

Свой юбилей отмечает 4 июня культовая актриса, которая, однако, этим престижным статусом далеко не ограничивается.

Невероятно популярная, многоликая - на экране и в жизни, блистающая с обложек глянца и не скрывающая своих слез...

Анджелина Джоли и Брэд Питт
© AFP 2020 / Carl COURT
Брэд Питт и Анджелина Джоли: история любви в фотографиях
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Все это о ней, творце, человеке, женщине, матери.

Об Анджелине Джоли.

Ей сегодня исполняется 45.

Не будем обращаться к известной русской присказке (хотя наша героиня неизменно очаровательна).

Сейчас речь о другом - многом и разном.

Не красотой единой живет этот мир и не только ею покоряют населяющие его люди себе подобных.

Спорно? Смотрите наше фотоленту.

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