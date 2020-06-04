Анджелина Джоли: посол доброй воли и многодетная мама

Невероятно популярная, многоликая - на экране и в жизни, блистающая с обложек глянца и не скрывающая своих слез...
Все это о ней, творце, человеке, женщине, матери.
Об Анджелине Джоли.
Ей сегодня исполняется 45.
Не будем обращаться к известной русской присказке (хотя наша героиня неизменно очаровательна).
Сейчас речь о другом - многом и разном.
Не красотой единой живет этот мир и не только ею покоряют населяющие его люди себе подобных.
Спорно? Смотрите наше фотоленту.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>