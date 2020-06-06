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Как работает Центральный рынок Кишинева в условиях пандемии - фото

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1291)
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  • Вход на центральный рынок Кишинева.
  • Охранник меряет температуру посетителям.
  • Люди идут за покупками.
  • Охранники помимо масок носят и защитные экраны.
  • Посетители центрального рынка.
  • Покупатели стараются соблюдать минимальные санитарно-эпидемиологические нормы.
  • Овощной отдел центрального рынка.
  • Покупатели овощей и фруктов.
  • Посетители центрального рынка.
  • Кишиневский центральный рынок.
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Вход на центральный рынок Кишинева.
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200606/30496842/tsentralnyy-rynok-Kishineva-segodnya.html

Центральный рынок Кишинева открылся с 1 июня. Но сотрудники должны соблюдать предписания муниципальной чрезвычайной комиссии в области общественного здоровья. Насколько выполняются требования, смотрите в фотоленте Sputnik.

Комиссия разработала перечень мер по защите от заражения коронавирусом нового типа, которые должны соблюдать посетители, продавцы и сотрудники рынков.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
В Кишиневе частично разрешили уличную торговлю, но со строгими ограничениями
Среди них обязательное ношение масок и перчаток, как продавцами, так и покупателями. Регулярная дезинфекция рабочего оборудования, мест хранения и сбыта товаров. Все торговые места теперь должны располагаться на расстоянии не менее 2 метров друг от друга. Обеспечить защитными средствами всех продавцов предписано администрации рынков.

Кроме того, в субботу муниципальная комиссия ввела новое расписание для столичных рынков. Таким образом, со вторника по пятницу они будут работать с 05.00 до 16.00. А в выходные - с 06.00 до 14.00. Понедельник объявлен санитарным днем. 

В республике действует режим чрезвычайного положения в системе здравоохранения. Он предварительно продлится до конца июня.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1291)

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