Как работает Центральный рынок Кишинева в условиях пандемии - фото

Центральный рынок Кишинева открылся с 1 июня. Но сотрудники должны соблюдать предписания муниципальной чрезвычайной комиссии в области общественного здоровья. Насколько выполняются требования, смотрите в фотоленте Sputnik.

Комиссия разработала перечень мер по защите от заражения коронавирусом нового типа, которые должны соблюдать посетители, продавцы и сотрудники рынков.

Среди них обязательное ношение масок и перчаток, как продавцами, так и покупателями. Регулярная дезинфекция рабочего оборудования, мест хранения и сбыта товаров. Все торговые места теперь должны располагаться на расстоянии не менее 2 метров друг от друга. Обеспечить защитными средствами всех продавцов предписано администрации рынков.

Кроме того, в субботу муниципальная комиссия ввела новое расписание для столичных рынков. Таким образом, со вторника по пятницу они будут работать с 05.00 до 16.00. А в выходные - с 06.00 до 14.00. Понедельник объявлен санитарным днем.

В республике действует режим чрезвычайного положения в системе здравоохранения. Он предварительно продлится до конца июня.

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