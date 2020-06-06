Возложение цветов к памятнику Александра Пушкина в Кишиневе - фото

В Кишиневе отметили 221 год со дня рождения русского поэта Александра Пушкина. Общественность собралась в центральном парке столицы. Память поэта пришли почтить и официальные лица страны, а также иностранные дипломаты. Смотрите фотоленту Sputnik.

В Кишиневе отметили день рождения Александра Пушкина и День русского языка. В центральном парке имени Штефана чел Маре состоялось возложение цветов к подножию бюста великого русского поэта.

В праздничной церемонии приняли участие президент Молдовы Игорь Додон, спикер Зинаида Гречаная, посол России в Молдове Олег Васнецов, глава представительства Россотрудничества в республике Михаил Давыдов, общественные деятели и кишиневцы.

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