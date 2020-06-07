Самые яркие фото недели: 30 мая - 5 июня

Горящие автомобили на фоне беспорядков, произошедших после смерти Джорджа Флойда от рук полицейских в Миннеаполисе; президент США Дональд Трамп у здания, исписанного граффити протестующими в парке Лафайет, напротив Белого дома; сотрудники полиции производят задержания вовремя протеста в Нью-Йорке; основатель SpaceX Илон Маск ликует после успешного запуска ракеты Falcon 9; артисты в масках и с воздушными шарами приняли участие в акции протеста в память о жертвах коронавируса в Бразилии, а также другие события - в нашей фотоленте.

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