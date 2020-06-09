21:08 09 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.68
  • USD17.37
  • RUB0.25
  • RON4.07
  • UAH0.65
Поиск
Фото

Победители престижного конкурса Sony World Photography Awards 2020

Получить короткую ссылку
51 0 0
Новости
Все новости
Все новости
  • Снимок из серии Семена сопротивления уругвайского фотографа Пабло Альбаренги, победителя в конкурсе Sony World Photography Awards 2020.
Снимок из серии Семена сопротивления уругвайского фотографа Пабло Альбаренги, победителя в конкурсе Sony World Photography Awards 2020.
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200609/30516511/sony-world-photography-awards-2020-pobeditely.html

Cтали известны имена тех, кому достались первые места в десяти категориях, назван также "лучший из лучших".

Лауреатов-профессионалов выбирало экспертное жюри, которое оценивало наиболее яркие серии (5-10 снимков) самой разной тематики – от личных переживаний и наблюдений до иллюстраций к новостям или малоизвестным, но важным проблемам.

Кроме того, объявлены имена лучших в Открытом, Студенческом и Молодежном конкурсах.

Звание "Фотограф года" (Photographer of the Year) и приз в 25 тысяч долларов достались уругвайскому мастеру Пабло Альбаренге за цикл работ "Семена сопротивления" / Seeds of Resistance.

Это снимки пейзажей и природных территорий, находящихся под угрозой исчезновения из-за развития горнодобывающей промышленности и агробизнеса, сопоставленные с портретами активистов, борющихся за их сохранение.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Шортлист Sony World Photography Awards 2020 в категориях Student и Youth


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists
Пресс-центр
Мультимедиа
Снимок из серии Семена сопротивления уругвайского фотографа Пабло Альбаренги, победителя в конкурсе Sony World Photography Awards 2020.
Победители престижного конкурса Sony World Photography Awards 2020
Минздрав зарегистрировал новый российский препарат против осложнений от коронавируса.
Минздрав зарегистрировал новый российский препарат против осложнений от коронавируса
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19.
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться