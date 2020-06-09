Победители престижного конкурса Sony World Photography Awards 2020

Cтали известны имена тех, кому достались первые места в десяти категориях, назван также "лучший из лучших".

Лауреатов-профессионалов выбирало экспертное жюри, которое оценивало наиболее яркие серии (5-10 снимков) самой разной тематики – от личных переживаний и наблюдений до иллюстраций к новостям или малоизвестным, но важным проблемам.

Кроме того, объявлены имена лучших в Открытом, Студенческом и Молодежном конкурсах.

Звание "Фотограф года" (Photographer of the Year) и приз в 25 тысяч долларов достались уругвайскому мастеру Пабло Альбаренге за цикл работ "Семена сопротивления" / Seeds of Resistance.

Это снимки пейзажей и природных территорий, находящихся под угрозой исчезновения из-за развития горнодобывающей промышленности и агробизнеса, сопоставленные с портретами активистов, борющихся за их сохранение.

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