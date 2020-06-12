День России: праздник, который отмечает вся страна, от мала до велика

День России празднуют и за рубежом, в тех странах, где есть русские общины.
Президент Владимир Путин в своем послании по случаю знаменательной даты напомнил, что "пронзительное чувство Родины" всегда помогало народу России проходить через невзгоды и сохранять себя "в суровых испытаниях, ответить на любые вызовы".
Российский лидер принял участие в церемонии поднятия российского флага на Поклонной горе в Москве.
Затем он вручил наград Героям Труда, в том числе медикам, находящимся на переднем крае борьбы с коронавирусом.
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