Москва 2259: футуристический взгляд из 1914 года

Попытка заглянуть в будущее, которое наступит почти через три с половиной столетия, - смелое предприятие.

И, как оказывается, очень любопытное, а также чрезвычайно красочное.

В 1914 году неизвестный художник создал по заказу кондитерской фабрики "Эйнем" (после 1917 года - "Красный Октябрь") восемь открыток в стиле "фэнтэзи". Цикл "Москва в XXIII веке" - это представление автора о городе будущего, с новой архитектурой и инфраструктурой.

Некоторые плоды вымысла, кстати, уже стали реальностью, хотя отведенный для них "исторический срок" еще далеко не истек.

Что именно осуществилось на практике? Смотрите наше фотоленту.

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