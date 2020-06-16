Москва 2259: футуристический взгляд из 1914 года

И, как оказывается, очень любопытное, а также чрезвычайно красочное.
В 1914 году неизвестный художник создал по заказу кондитерской фабрики "Эйнем" (после 1917 года - "Красный Октябрь") восемь открыток в стиле "фэнтэзи". Цикл "Москва в XXIII веке" - это представление автора о городе будущего, с новой архитектурой и инфраструктурой.
Некоторые плоды вымысла, кстати, уже стали реальностью, хотя отведенный для них "исторический срок" еще далеко не истек.
Что именно осуществилось на практике? Смотрите наше фотоленту.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>