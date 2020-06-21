"Полукольцо огня": частичное солнечное затмение 2020 года

Редкое астрономическое явление пришлось на день летнего солнцестояния, правда заметили его далеко не все.

В роли "бросающего тень" выступил естественный спутник Земли.

Но так как он по габаритам несравним с Солнцем, да и от нашей планеты ушел по своей эллипсоиде далековато, перекрыть весь диск светила не вышло. А получилось спрятать от глаз лишь часть, в то время как "свободные территории" образовали огненный полукруг.

В Молдове это неполное затмение можно было наблюдать в течение часа утром. А дольше и лучше всего оно было видно в Гималаях.

Впрочем, времени для того, чтобы сделать эффектные снимки у фотографов на всех меридианах было предостаточно.

Лучшие кадры - в нашей фотоленте.

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