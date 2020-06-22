Разбушевавшаяся стихия: последствия ливней в Яловенском районе - на фото

Проливные дожди, которые прошли накануне в Яловенском районе, поставили местных жителей в затруднительное положение.

Примар села Ханска Елена Мошнягу рассказала, что ливни продолжались шесть дней подряд, а самый сильный выдался накануне. Дождь размыл половину дорог, привел к разливу вод из пруда в реку, которая вышла из берегов и подтопила семь домов и огороды, находящиеся поблизости.

Премьер Ион Кику, который посетил пострадавший из-за непогоды населенный пункт, попросил в срочном порядке оценить ущерб, нанесенный в результате непогоды домохозяйствам в селе Ханска. Кроме того, он потребовал рассчитать стоимость работ по очистке канала реки и по ремонту дорог.

К слову, ливневый "желтый код" действует по всей стране и в понедельник, 22 июня.

"В указанный период ожидаются кратковременные дожди с грозами, временами сильные ливни (15-45 литров на квадратный метр) с градом и усилением шквалистого ветра, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду", - сообщили в Госгидрометеорологической службе.

Также в стране до 3 июля продолжает действовать "желтое" предупреждение о гидрологической опасности в связи с выходом воды на пойму.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

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