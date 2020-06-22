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Разбушевавшаяся стихия: последствия ливней в Яловенском районе - на фото

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  • Село Ханска, Яловенского района серьезно пострадало из-за проливных дождей.
  • Большой урон нанесен огородам.
  • Подтопленными оказались дома и подвалы. Людям приходилось откачивать воду.
  • Дороги в населенном пункте превратились в грязевое месиво.
  • Последствия дождей в селе Ханска.
  • А так после стихии выглядит мост в этом населенном пункте.
  • Огороды местных жителей после проливных дождей.
  • Люди подсчитывают ущерб из-за непогоды.
  • Потоки грязи и воды сносили все на своем пути.
  • Это типичный двор в селе Ханска, который пострадал из-за непогоды.
  • На восстановление уйдет не мало средств...
  • На велосипедах в селе Ханска не поездишь - можно просто увязнуть в грязи.
  • По дорогам в принципе не пройти и не проехать, потому что и дорог после таких дождей практически не осталось...
  • Местные жители переживают за урожай, ведь многое, что они посадили на огородах оказалось уничтоженным из-за дождей.
  • Подвал одного из домов в селе Ханска.
  • Власти в срочном порядке намерены оценить ущерб, нанесенный в результате непогоды домохозяйствам в селе Ханска, а также рассчитать стоимость работ по очистке канала реки и по ремонту дорог.
© Sputnik / Osmatesco
Село Ханска, Яловенского района серьезно пострадало из-за проливных дождей.
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200622/30665783/razbushevavshayasya-stikhiya-posledstviya-livney-ialoveni-rayon-photo.html

Проливные дожди нанесли серьезный урон местным жителям - дома, огороды, сады, гаражи и подвалы оказались затопленными.

Проливные дожди, которые прошли накануне в Яловенском районе, поставили местных жителей в затруднительное положение.

Последствия ливня.
© Sputnik / Виталий Аньков
Последствия ливней в Молдове - смытые дороги и затопленные подвалы

Примар села Ханска Елена Мошнягу рассказала, что ливни продолжались шесть дней подряд, а самый сильный выдался накануне. Дождь размыл половину дорог, привел к разливу вод из пруда в реку, которая вышла из берегов и подтопила семь домов и огороды, находящиеся поблизости.

Премьер Ион Кику, который посетил пострадавший из-за непогоды населенный пункт, попросил в срочном порядке оценить ущерб, нанесенный в результате непогоды домохозяйствам в селе Ханска. Кроме того, он потребовал рассчитать стоимость работ по очистке канала реки и по ремонту дорог.

К слову, ливневый "желтый код" действует по всей стране и в понедельник, 22 июня.

"В указанный период ожидаются кратковременные дожди с грозами, временами сильные ливни (15-45 литров на квадратный метр) с градом и усилением шквалистого ветра, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду", - сообщили в Госгидрометеорологической службе.

Также в стране до 3 июля продолжает действовать "желтое" предупреждение о гидрологической опасности в связи с выходом воды на пойму.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

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