Украшение Москвы к параду Победы

Главными элементами декораций стали флаги и декоративные конструкции с датами Великой Отечественной войны.
Ключевым элементом праздничного дизайна стала юбилейная дата – цифра 75. Она легла в основу большинства элементов.
24 июня на Красной площади в Москве пройдет военный парад. Изначально он должен был пройти 9 мая - в день формального окончания Великой Отечественной войны, но в этом году его перенесли из-за пандемии коронавируса.
Дата - 24 июня - историческая. Именно в этот день прошел Парад Победы 1945 года.
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