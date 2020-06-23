Украшение Москвы к параду Победы

Из-за непростой эпидемиологической ситуации основные праздничные мероприятия в Москве перенесли больше чем на месяц. Несмотря на это, к новой дате парада российская столица приукрасилась.

Главными элементами декораций стали флаги и декоративные конструкции с датами Великой Отечественной войны.

Ключевым элементом праздничного дизайна стала юбилейная дата – цифра 75. Она легла в основу большинства элементов.

24 июня на Красной площади в Москве пройдет военный парад. Изначально он должен был пройти 9 мая - в день формального окончания Великой Отечественной войны, но в этом году его перенесли из-за пандемии коронавируса.

Дата - 24 июня - историческая. Именно в этот день прошел Парад Победы 1945 года.

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