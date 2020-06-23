22:47 23 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.42
  • USD17.31
  • RUB0.25
  • RON4.01
  • UAH0.65
Поиск
Фото

Украшение Москвы к параду Победы

Получить короткую ссылку
76 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Iliya Pitalev
Украшение перед памятником маршалу Георгию Жукову у Исторического музея в Москве.
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200623/30675928/ukrashenie-moscow-k-paradu-pobedy.html

Из-за непростой эпидемиологической ситуации основные праздничные мероприятия в Москве перенесли больше чем на месяц. Несмотря на это, к новой дате парада российская столица приукрасилась.

Главными элементами декораций стали флаги и декоративные конструкции с датами Великой Отечественной войны.

Молдавские военнослужащие отправляются в Москву для участия в параде Победы
© Photo : Facebook / Igor Dodon
Молдавские военные отправились в Москву для участия в параде Победы

Ключевым элементом праздничного дизайна стала юбилейная дата – цифра 75. Она легла в основу большинства элементов.

24 июня на Красной площади в Москве пройдет военный парад. Изначально он должен был пройти 9 мая - в день формального окончания Великой Отечественной войны, но в этом году его перенесли из-за пандемии коронавируса.

Дата - 24 июня - историческая. Именно в этот день прошел Парад Победы 1945 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Общая ответственность перед историей и будущим - Путин написал статью к 75-летию Победы
Песков сообщил, кто посетит Парад Победы в Москве
Президент Молдовы отправляется с визитом в Москву


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists
Пресс-центр
Мультимедиа
Украшение Москвы к параду Победы
Москва не обижается на антироссийские санкции США – Лавров.
Москва не обижается на антироссийские санкции США – Лавров
22 июня
День памяти и скорби: как началась Великая Отечественная война

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться