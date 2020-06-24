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В Москве прошел военный парад в честь 75-летия Победы - фото

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© Sputnik / Host photo agency / Alexander Vilf
Военный парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве.
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200624/30693025.html

Мероприятие было очень масштабным. По Красной площади прошли солдаты из разных стран, смотрите в фоторепортаже Sputnik лучшие кадры с торжественного события.

В среду в Москве прошел парад в честь 75-летия Победы. В нем приняли участие, по разным данным, от 13 тысяч до 15 тысяч военнослужащих. По Красной площади прошли также и 75 военнослужащих Нацармии Молдовы.

Впервые в такой торжественной церемонии приняли участие 24 образца новейшей российской военной техники. Зрители впервые увидели боевые машины пехоты "Армата" и "Курганец-25" с новыми боевыми модулями "Кинжал" и "Эпоха", зенитные ракетные системы С-300В4 и С-350, танки Т-90М и Т-80БВМ, береговой ракетный комплекс "Бал", тяжелую огнеметную систему "Тосочка"и другие. Всего же было задействовано 234 единицы современной и исторической наземной техники.

Президент почтил память погибших в Великой Отечественной войне и обратился к россиянам в день 75-летия Победы. 

"Поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, победы, которая определила будущее планеты на десятилетия вперед и навсегда осталась в истории как самая грандиозная по своему масштабу, значению и по духовной, нравственной высоте", — сказал президент России.

После парада Владимир Путин в Александровском саду возложил цветы к Вечному огню.

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