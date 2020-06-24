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Участие молдавской делегации в параде Победы-2020: как это было - фото

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Тема:
Наследники великой Победы (436)
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  • В параде на Красной площади приняли участие более 14 тысяч военнослужащих из 13 иностранных государств, 234 единицы исторической и современной наземной военной техники и 75 самолетов.
  • В торжественных мероприятиях принял участие президент Молдовы Игорь Додон. Он поблагодарил ветеранов за Победу.
  • Военнослужащие роты почетного караула Национальной армии Молдовы прошли по Красной площади на параде Победы.
  • Глава республики заявил, что испытал особую гордость от того, что среди участников парада были и 75 военнослужащих из роты почетного караула Национальной армии Молдовы.
  • Парадный расчет возглавил капитан Виталий Жосан.
  • Как отметил Додон, участие молдавских военнослужащих в параде в честь 75-летия Победы в ВОВ подчеркивает прямую связь поколений и напоминает о важности сохранения памяти о подвигах наших предков.
  • По завершении военного парада президент России поблагодарил командиров подразделений, пообщался с ветеранами, а после в сопровождении иностранных лидеров возложил цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата.
  • Церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
  • Президент России Владимир Путин после парада Победы переговорил на ногах с президентами Казахстана, Узбекистана, Молдовы и Таджикистана.
© Photo : Фотохост-агентство
В параде на Красной площади приняли участие более 14 тысяч военнослужащих из 13 иностранных государств, 234 единицы исторической и современной наземной военной техники и 75 самолетов.
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200624/30703968/uchastie-moldavskoy-delegatsii-parad-pobeda-2020-kak-eto-bylo-photo.html

В среду в Москве на Красной площади прошел парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие делегации разных государств мира, в том числе и Молдовы.

Нашу республику на торжественной церемонии представили 75 военнослужащих роты почетного караула Национальной армии. Парадный расчет возглавил капитан Виталий Жосан.

Вместе с президентами России, Республики Беларусь, Казахстана, Сербии, Таджикистана и Узбекистана приветствовал участников парада и глава Республики Молдова Игорь Додон.

"Испытал особую гордость от того, что среди них были и 75 военнослужащих из роты почетного караула Национальной армии Молдовы. Замечу, что у 23 из них деды сражались на полях Великой Отечественной войны, поэтому сегодняшнее участие наших военнослужащих подчеркивает прямую связь поколений и напоминает нам о важности сохранения памяти о подвигах наших предков", - отметил Додон.

Из-за карантинных мер, введенных в связи с эпидемией коронавируса, традиционный парад 9 мая пришлось перенести на 24 июня. Такой выбор сделан неслучайно. Именно в этот день в 1945 году прошел первый Парад Победы над гитлеровцами.

© Sputnik / Host photo agency / Alexander Vilf
В Москве прошел военный парад в честь 75-летия Победы - фото
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Открывая торжественное событие, посвященное 75-летию Победы, президент России Владимир Путин напомнил, что на советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом, а солдатам Красной армии не были нужны чужие территории и почести, они хотели просто одолеть врага и вернуться домой.

"Многие сотни тысяч бойцов полегли на чужбине, наш долг - помнить об этом", - подчеркнул Путин.

По завершении военного парада президент России поблагодарил командиров подразделений, пообщался с ветеранами, а после в сопровождении иностранных лидеров возложил цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата.

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Тема:
Наследники великой Победы (436)

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