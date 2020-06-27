Тысячи метров над Землей: шоу акробатов в швейцарских Альпах - фото

Смотрите в фотоленте, как известные акробаты выполнили сложные трюки в швейцарских Альпах - на высоте трех тысяч метров.

Шоу организовали в Ле-Дьяблере. В числе исполнителей трюков - знаменитый канатоходец Фредди Нок. Он вместе с несколькими другими акробатами решил выступить в горах, чтобы поддержать деятелей развлекательной индустрии, пострадавших из-за пандемии.

Примечательно, что сразу три достижения покорились Ноку. Первый рекорд - трюкач прошел 40 метров по канату, натянутому под углом более 39 градусов. А еще ему удалось проехать на велосипеде 367 метров. По этому же канату он прошел с закрытыми глазами более 150 метров.

Еще один акробат Рамон Катринер, в свою очередь, выполнил трюк "Колесо смерти".

Зрелище невероятное, смотрите сами.

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