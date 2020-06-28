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День национального костюма: традиции и культурное наследие страны - фото

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  • Традиции святого Василия: ансамбль «Ватра Сатулуй» в гостях у Спутник Молдова
  • Традиции святого Василия: ансамбль «Ватра Сатулуй» в гостях у Спутник Молдова
  • Традиции святого Василия: ансамбль «Ватра Сатулуй» в гостях у Спутник Молдова
© Sputnik / Osmatesco
Национальные костюмы — традиционный элемент народных гуляний.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200628/30748633/v-moldove-otmechayut-den-natsionalnogo-kostyuma.html

Праздник, посвященный традиционному народному костюму, был установлен в 2015 году и отмечается в последнее воскресенье июня.

С поздравлением к этой дате выступила председатель парламента Зинаида Гречаная. Она подчеркнула, что национальная одежда, наряду с народными обычаями и традициями, является частью нашей истории.

"Традиционные костюмы впечатляют мастерством рукодельниц, искусством украшать ткани, вышивать узоры, в которых присутствуют элементы, определяющие нас как нацию, в частности: изображение креста, колоса, винограда", - отметила спикер парламента.

Мария Кристя
© Photo : Facebook / Casa Cristea
В каких странах знакомы с молдавским национальным костюмом

Женские и мужские традиционные костюмы многих национальностей, чьи представители живут в Республике Молдова, включают в себя празднично украшенные одежду и обувь, вышитые вручную. В прошлые века по виду костюма можно определить место происхождения, социальный статус человека и даже род его занятий.

"Национальный костюм очень важен для нашего народа, он характеризует образ жизни жителей страны", - добавила Гречаная.

По ее словам, в наши дни наблюдается красивая тенденция возрождения традиционного костюма. Все больше и больше молодых людей предпочитают жениться, выходить замуж и крестить детей в национальных костюмах.

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"Эта традиция должна быть продолжена и передана будущим поколениям. Наш долг - сохранять историческое наследство наших предков. Я призываю население Республики Молдова уважать и сохранять наши прекрасные традиции", - заключила спикер парламента.

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Теги:
национальный костюм


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