День национального костюма: традиции и культурное наследие страны - фото

Праздник, посвященный традиционному народному костюму, был установлен в 2015 году и отмечается в последнее воскресенье июня.

С поздравлением к этой дате выступила председатель парламента Зинаида Гречаная. Она подчеркнула, что национальная одежда, наряду с народными обычаями и традициями, является частью нашей истории.

"Традиционные костюмы впечатляют мастерством рукодельниц, искусством украшать ткани, вышивать узоры, в которых присутствуют элементы, определяющие нас как нацию, в частности: изображение креста, колоса, винограда", - отметила спикер парламента.

Женские и мужские традиционные костюмы многих национальностей, чьи представители живут в Республике Молдова, включают в себя празднично украшенные одежду и обувь, вышитые вручную. В прошлые века по виду костюма можно определить место происхождения, социальный статус человека и даже род его занятий.

"Национальный костюм очень важен для нашего народа, он характеризует образ жизни жителей страны", - добавила Гречаная.

По ее словам, в наши дни наблюдается красивая тенденция возрождения традиционного костюма. Все больше и больше молодых людей предпочитают жениться, выходить замуж и крестить детей в национальных костюмах.

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"Эта традиция должна быть продолжена и передана будущим поколениям. Наш долг - сохранять историческое наследство наших предков. Я призываю население Республики Молдова уважать и сохранять наши прекрасные традиции", - заключила спикер парламента.

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