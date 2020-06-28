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Как в Молдове борются с наводнениями - фото

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  • Военные ликвидируют последствия наводнений
  • Военные ликвидируют последствия наводнений
  • Военные ликвидируют последствия наводнений
  • Военные ликвидируют последствия наводнений
  • Спасатели принимают меры по предотвращению наводнений
  • река Днестр
  • река Днестр
  • река Днестр
  • Спасательная лодка на реке Днестр
  • река Днестр
  • река Днестр
  • река Днестр
Военные ликвидируют последствия наводнения.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200628/30749994/kak-v-moldove-boryutsya-s-navodneniyami.html

Спасатели действуют в нескольких районах страны, где высок риск затопления. Специалисты укрепляют защитные дамбы, готовят инфраструктуру для возможной эвакуации людей. В некоторых районах привлечены военные - смотрите фотоленту.

В связи с опасностью наводнений из-за резкого подъема воды в реках Днестр и Прут продолжается возведение защитных сооружений, чтобы не допустить подтопления прибрежных населенных пунктов.

Сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) вместе с местными жителями и военнослужащими Национальной армии строят плотины и укрепляют водоотводные каналы.

Мост через реку Черный Черемош в Ивано-Франковской области, разрушенный в результате наводнения
© AFP 2020 / Yuriy Kryvenko
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В городе Сорока были укреплены две плотины общей длиной более 70 метров для защиты от подтопления низменных районов города.

В Вадул луй Водэ спасатели продолжали монтировать противопаводковые заграждения общей длиной до 1000 метров. В то же время пожарные использовали насосы для откачки воды, чтобы предотвратить затопления зданий в зоне отдыха на пляже.

Сотрудники ГИЧС постоянно находятся в зонах, которым угрожает наводнение. За уровнем воды на реках Прут и Днестр следят стационарные посты. Информация передается в Центр управления чрезвычайными ситуациями для принятия оперативных решений.

В Молдове действует "оранжевый год" гидрологической опасности в связи с угрозой наводнений. Предупреждение введено до 2 июля для реки Днестр и до 29 июня для реки Прут (на севере страны).

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Теги:
наводнение


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