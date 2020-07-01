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Поправки в Конституцию: в Молдове граждане России приняли участие в плебисците - фото

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  • Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ, Кишинев
  • Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ, Кишинев
  • Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ, Кишинев
  • Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ, Кишинев
  • Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ, Кишинев
  • Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ, Кишинев
  • Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ, Кишинев
  • Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ, Кишинев
  • Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ, Кишинев
  • Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ, Кишинев
  • Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ, Кишинев
  • Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ, Кишинев
© Photo : Miroslav Rotari.
Еще до открытия избирательного участка выстроилась очередь из голосующих.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200701/30784036/v-kishineve-prohodit-golosovanie-po-popravkam-v-konstitutsiyu-rossii.html

Избирательный участок расположен в Консульском отделе посольства России в Молдове. Он работает с восьми утра и закроется в восемь вечера.

Несмотря на пандемию, российские граждане, проживающие в Молдове, пришли высказать свое мнение по поправкам в Конституцию России. Небольшая очередь образовалась еще до начала голосования.

Вместе с тем, люди соблюдают санэпидемиологические требования. На лицах - маски, на руках – перчатки. И они держат социальную дистанцию. Точно также дисциплинированно они ведут себя и внутри избирательного участка.

Посол РФ в Молдове Олег Васнецов
© Sputnik / Miroslav Rotari
Посол России в РМ: всеобщее голосование покажет отношение людей к государству
Для получения бюллетеня голосования гражданину необходимо иметь при себе действительный паспорт гражданина Российской Федерации либо свидетельство на возвращение в Российскую Федерацию.

В Кишиневе голосование проходит в Консульском отделе Посольства Российской Федерации по адресу: бул. Штефан чел Маре, д.153. Телефон для справок: +373(22)22-62-42.

В Тирасполе участок разместился на прицерковной площадке храма Андрея Первозванного по адресу: ул. К.Либкнехта, д.159. Телефон для справок: +71037353397124.

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Теги:
изменения в Конституцию, поправки в Конституцию, Конституция


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